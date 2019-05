Gratka dla fanów mocnego brzmienia. Gdzie i kiedy wystąpi w Polsce Metallica?

Metallica zagra koncert 21 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

N

a tę trasę koncertową fani musieli czekać prawie rok, ale w końcu Metallica ruszyła. Pierwszy koncert odbył się 1 maja w Lizbonie, ale dla Polaków najważniejsza jest inna data. 21 sierpnia zespół zagra koncert na płycie Stadionu Narodowego w Warszawie. ruszyła sprzedaż biletów.Trasa koncertowa zapowiadana jest jako wielki powrót do Europy i może być sporym wydarzeniem. Metallica ruszyła z koncertami już 1 maja, a pierwszy z serii odbył się w Lizbonie. Nie ma jednak potrzeby jechać aż tak daleko, zespół zagra także w Polsce, choć trzeba uczciwie przyznać, że będzie to jeden z ostatnich koncertów podczas tej trasy. Zaplanowano 25 imprez, ta w Warszawie będzie dopiero 23.Zespół przygotował jednak specjalną ofertę dla tych, którzy chcą jeździć za nim po całej Europie. Nazywa się to "Wherever I May Roam Black Ticket" i jest biletem, dzięki któremu będzie można wejść na dowolny spośród 25 koncertów. Niestety, takich biletów przygotowano zaledwie 750 sztuk, a i kosztują niemało, bo 598 euro.Wejściówka na Stadion Narodowy , gdzie Metallica zagra 21 sierpnia, będzie sporo tańsza, kosztują od 770 zł na koronie stadionu. Sprzedaż biletów już ruszyła. Trochę tańsze są bilety na koncerty w Wiedniu (16 sierpnia), bo kosztują już od 123 euro. Także wejściówki na występ w Monachium (23 sierpnia) czy Mannheim (25 sierpnia) kosztują mniej, więc można pomyśleć o wyjeździe na Metallicę połączony z małym wakacyjnym wypadem turystycznym.Kolejną ważną informacją jest to, że wszyscy właściciele biletów kupionych oficjalnymi kanałami sprzedaży będą mogli ubiegać się o... nagranie z koncertu, w którym uczestniczyli. Szczegóły dotyczące odbioru płyty z nagraniem zostaną wysłane e-mailem wraz z potwierdzeniem zakupu biletu. Zamiast płyty można będzie też możliwość ściągnięcia plików udostępnionych w sieci.