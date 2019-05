"To dla mnie oszustwo". Janowski ostro wypowiedział się na temat Norbiego

Robert Janowski ostro skrytykował Norbiego. • Fot. Łukasz Kolewiński / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o kilku miesiącach od końca swojej historii w "Jakiej to melodii" Robert Janowski skomentował zachowanie nowego prowadzącego. Były gospodarz muzycznego teleturnieju nie ma dobrego zdania o swoim następcy.Robert Janowski przyznał, że zdarzyło mu się obejrzeć kilka odcinków programu jednak nie wciągnął się w nową wersję "Jakiej to melodii" . – Nie jest to moja estetyka i nie wciągnąłem się – przyznał.W tej samej rozmowie dla tygodnika "Na Żywo" Janowski poświęcił kilka uszczypliwych słów swojemu następcy, Norbiemu . – Wykorzystywane są materiały z gwiazdami i muzyka nagrana jeszcze za moich czasów, a pan Norbert nawet się nie zająknie, usiłując wmówić telewidzom, że są to nowe wykonania. Jest to dla mnie oszustwo, a tego w pracy nie toleruję – podkreślił były prowadzący "Jakiej to melodii".Niedawno Robert Janowski został gospodarzem nowego programu Telewizji Puls "Gra muzyka". – Będzie wiele emocji i rywalizacji o nagrody, dużo świetnej muzyki, a przede wszystkim bardzo dużo ciepłej, rodzinnej rozrywki. Nie zabraknie też gwiazd polskiej sceny muzycznej i artystycznych przyjaciół Roberta Janowskiego – zapowiedziała Katarzyna Ocioszyńska, prezes zarządu Media Corporation.źródło: "Na Żywo"