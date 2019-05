TVN jednak pokaże film Sekielskich. "Tylko nie mów nikomu" zobaczymy późnym wieczorem

Stacja TVN pokaże film Tylko nie mów nikomu w piątek 17 maja o godz. 23. • Fot. Screen / YouTube / Sekielski

okument braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" o pedofilii w Kościele zostanie pokazany w piątek 17 maja o godz. 23 na antenie TVN. Jeszcze trzy dni temu nie było wiadomo, czy głośny dokument pokaże jakakolwiek stacja telewizyjna w Polsce.Tomasz Sekielski zadeklarował wcześniej, że stacje telewizyjne, które chcą wyemitować film o księżach pedofilach, mogą zwrócić się do niego i producenta Marka Sekielskiego z prośbą o bezpłatną licencję. Wygląda na to, że zdecydował się na to TVN, który pokaże film w piątek na godzinę przed północą.– Myślę, że każdy, kto obejrzał ten film, go przeżył. To jest film, który boli. Mnie ten film boli, jak oglądam. Domyślam się, że dla kogoś, kto nie wie tego wszystkiego, nie jest przygotowany na to, co zobaczy, tym bardziej ten film jest wstrząsający, więc rozumiem te emocje – tak mówił o swoim dokumencie Tomasz Sekielski w "Faktach po faktach". Dziennikarka naTemat Anna Dryjańska pytała kilka dni temu czołowe stacje telewizyjne o ewentualną emisję "Tylko nie mów nikomu". Trzy dni temu ani Polsat, ani TVN, ani TVP nie potwierdziły, że na ich antenie będzie można obejrzeć ten głośny film.Dokument braci Sekielskich ma już 18,4 mln odsłon w serwisie YouTube, gdzie film można bezpłatnie oglądać. To historie dziewięciu księży-pedofilów , które najczęściej poznajemy dzięki relacjom samych ofiar. Ich wspomnienia są przejmujące. Antybohaterowie produkcji są usuwani ze stanu duchownego bądź sami odchodzą z kapłaństwa źródło: TVN24