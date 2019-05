Co kryje się za drzwiami gabinetu prezesa PiS? Minister mówi, że m. in. dobrze wyposażony barek

Jarosław Kaczyński ma dobrze wyposażony gabinet. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta / naTemat.pl

J





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

uż nawet w "Uchu Prezesa" widać było, że prezes PiS Jarosław Kaczyński ma doskonale przystosowany gabinet, w którym spędza czasami kilkanaście godzin dziennie. Okazuje się, że nie daleko kabaretowej fikcji do rzeczywistości, co udało ustalić się "Super Expressowi" w rozmowach z byłymi i obecnymi politykami i działaczami PiS.– Gabinet prezesa to zawsze było specjalne miejsce. Ma dwa wyjścia i zawsze znajdował się w nim taki specjalny, malutki barek, z którego czasami korzystaliśmy. Prezes wkładał tam różne nalewki przywożone przez lokalnych producentów – wspomina " Super Expressowi " Elżbieta Jakubiak, minister sportu w rządzie PiS i szefowa gabinetu politycznego prezydenta Lecha Kaczyńskiego.Oprócz barku w gabinecie jest także łazienka z prysznicem. Wejścia do pomieszczeń zajmowanych przez Jarosława Kaczyńskiego, jak zresztą pokazano w " Uchu Prezesa ", pilnuje Barbara Skrzypek, nazywana w mediach " Panią Basią ", najbardziej zaufana osoba w otoczeniu prezesa PiS.To ona decyduje kto i kiedy może wejść do środka. A na taką wizytę u Jarosława Kaczyńskiego czeka się niekiedy kilka godzin. Nie ważne, czy jest się ministrem czy szeregowym działaczem.– Zabawna była wizyta Rexa Tillersona, który przyjechał do prezesa i te amerykańskie kolumny musiały wjeżdżać i wyjeżdżać, a tam bardzo mało miejsca było. No i w tym swoim pokoiku prezes przyjął sekretarza stanu, USA… – opowiada tabloidowi były bliski współpracownik Kaczyńskiego.Przypomnijmy, że budynek z siedzibą PiS przy Nowogrodzkiej , w której obecnie znajduje się gabinet prezesa PiS, został sprzedany i będzie przeznaczony do rozbiórki. W jego miejscu stanie hotel.źródło: " Super Express