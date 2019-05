Szykują się gradobicia i nawałnice. Ostrzeżenia dla wielu regionów Polski

Aż do północy w piątek w Polsce spodziewane są wichury, nawałnice i gradobicia. • Fot. Screen / Windy

Redakcja naTemat

W

ielu Polaków zapewne żywi nadzieję na to, że deszczowy, wyjątkowo zimny maj, zakończy się rychło. I wreszcie będą mogli nacieszyć się wiosną. Niestety, według prognoz IMGW, będzie jeszcze gorzej niż można się spodziewać. Fani wypoczynku w plenerze mogą srodze się zawieść. Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej , czekają nas nawałnice i gradobicia. Szykują się bardzo silne wiatry, dochodzące do 80 km/h. Odpowiadać mają za to kłębiaste chmury cumulonimbusy. Z południowego wschodu napływa do Polski ciepłe, ale bardzo wilgotne powietrze i to ono ma odpowiadać za gwałtowne zjawiska pogodowe. Te ostrzeżenia obowiązują nawet do północy w piątek.Nieprzyjemne zjawiska mogą zdarzyć się szczególnie na wschodzie i północnym-wschodzie w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i świętokrzyskim.Na pogodowe anomalia będą też narażeni mieszkańcy Podkarpacia, Małopolski i wschodniej części województwa śląskiego. W tych miejscach burze mogą przyjmować charakter krótkotrwałych nawałnic. Wichura może łamać drzewa , zrywać trakcję energetyczną i dachy – ostrzegają eksperci Wirtualnej Polski.Na razie więc nie potwierdzają się doniesienia sprzed ponad tygodnia o tym, że do Polski wreszcie przyjdzie prawdziwa wiosna. Według jednej z długoterminowych prognoz pogody temperatura w połowie miała przekroczyć 20 stopni. Jednak naprawdę ciepło miało według tych przewidywań zrobić się po 20 maja. Trzymamy więc za słowo.źródło: IMGW