Szydło ma duże szanse na wysokie stanowisko w Unii. Bo pasuje do schematu

Beata Szydło ma 80 proc. szans na objęcie funkcji unijnego komisarza - ocenił serwis "Politico".

erwis "Politico" zwraca uwagę na słowa Donalda Tuska, który zapewniał, że będzie darzył do równowagi płci na najwyższych unijnych stanowiskach. Portal wskazuje potencjalne kandydatki na komisarzy Unii Europejskiej. Wśród nich znalazła się Beata Szydło, która startuje do PE z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego. Beata Szydło ma 80 proc. szans na zdobycie stanowisko unijnego komisarza. Dziennikarki przedstawiają byłą premier jako startującą z listy PiS, 56-letnią, konserwatywną katoliczkę, która zanim została wybrana do Sejmu, zajmowała się polityką lokalną, a obecnie jest wicepremierem w polskim rządzie.Wśród kandydatek na wysokie stanowiska w Unii wymieniono jeszcze kilkanaście innych kobiet, na przykład kanclerz Niemiec Angelę Merkel (50 proc. szans) czy byłą prezydent Litwy Dalię Grybauskaitė (70 proc. szans). Beata Szydło w weekend objeżdżała Polskę "PiS-busem" , mobilizując wyborców do głosowania w wyborach.– Witam państwa z trasy. Kampanijny PiS-bus wyruszył właśnie z Krakowa. Jedziemy do Zakopanego i Nowego Targu na spotkanie z wyborcami. Ostatnia prosta wyborcza przed nami. Za kilkanaście dni będziemy decydowali o ważnych dla Polski i Polaków sprawach – mówiła Beata Szydło.– Będziemy decydowali o prawie Polaków do własnej waluty, prawie rodziców do wychowywania dzieci, do wartości, które budują naszą tożsamość, będziemy decydowali o prawie i poczuciu bezpieczeństwa w Polsce i w Europie. To są bardzo ważne wybory, liczymy na Wasz głos. Proszę Was o zaufanie, byście zaufali politykom Prawa i Sprawiedliwości. W Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim zawsze będziemy bronić interesów Polski – wyjaśniała.źródło: Politico