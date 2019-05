Widzieliście już Zdjęcie Roku? Ten kadr to wyrzut sumienia ludzi władzy z PiS

Nagrodę zdjęcia roku odebrał Sławomir Kamiński, autor zdjęcia przedstawiającego protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

F





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

otograf Sławomir Kamiński wygrał Ogólnopolski Konkurs Fotografii Prasowej Grand Press Photo 2019. Zwycięskie zdjęcie pokazuje protestujących w Sejmie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych."Grand Press Photo" to coroczny konkurs, na którym nagradzani są autorzy najlepszych, najciekawszych zdjęć. W konkursie mogą brać wyłącznie zawodowi fotografowie, a nagradzane są zdjęcia, które były wykonane z myślą o publikacji w prasie. W konkursie przyznawana jest nagroda główna w kategorii zdjęcie roku.W tym roku tytuł i czek na 10 tysięcy złotych wygrał fotograf "Gazeta Wyborczej" Sławomir Kamiński. Zdjęcie roku przedstawia szamoczącą się ze strażnikiem Iwonę Hartwich , matkę niepełnosprawnego Jakuba. Fotografia została wykonana podczas protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych Przez 40 dni niepełnosprawni i ich opiekunowie okupowali fragment holu w Sejmie . Domagali się zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Bezskutecznie...