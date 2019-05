"Musimy bronić swoich kapłanów". Na prawicy trwa akcja w kontrze do filmu braci Sekielskich

Akcja #TylkoPowiedzWszystkim, to odpowiedź na ataki jakie w ostatnich dniach mają miejsce na Kościół i kapłanów – wyjaśnia Radio Maryja. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

• Słucham Pana





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

– Ufam, że panu Sekielskiemu nie chodziło o to, żebyśmy wszyscy stracili zaufanie do kapłanów i całego Kościoła. Ufam, że chciał pokazać tylko fragment Kościoła, który jest zgniły, zły" – mówi autor nagrania, który zapoczątkował akcję #TylkoPowiedzWszystkim. Rozpowszechniają ją prawicowe media, w sieci zyskuje coraz większy rozgłos. O co w niej chodzi?Film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" wywołał wstrząs. Na kontr-akcję obrońców Kościoła nie trzeba było długo czekać. W sieci coraz bardziej rozpowszechnia się #TylkoPowiedzWszystkim, który ma pokazywać dobrą stronę księży."To odpowiedź na ataki jakie w ostatnich dniach mają miejsce na Kościół i kapłanów" – tłumaczy Radio Maryja . "Przypomnij, jaki jest Kościół" – wtóruje Fronda. Akcję wymyślił Łukasz Czechyra, vloger kanału "Słucham Pana". To on mówi na nagraniu, że ufa, iż Tomasz Sekielski nie chciał pokazać tylko fragmentu Kościoła, który jest zgniły, zły. – Przecież większość jest dobra. Dlatego zapraszam na akcję. Ciebie i pana Sekielskiego również – słyszymy. Akcja ma dotyczyć księży, którzy są "dobrzy, prawi, wierni Chrystusowi, swojemu powołaniu, którzy zmieniają życie swoich parafii i swoich parafian". – To akcja, która pokaże, że jesteśmy z kapłanami – przekonuje Czechyra.Odzew jest głównie historyczny. Internauci wrzucają zdjęcia i historie księży torturowanych, zamordowanych. Tak wygląda akcja w kontrze do filmu Sekielskich.Ale pojawiają się też konkretne nazwiska współczesne. "Biskup Piotr Adamczyk. Od 20 lat misjonarz w Sosnowcu. Wybudował tam 10 szkół podstawowych, 3 gimnazja oraz 2 licea; finansuje edukację szkolną dzieci. Założył kilka nowych wspólnot, wybudował 4 kościoły, pomaga więźniom" – ktoś wymienia. Inny: "Ks. Andrzej Sternik święty kapłan. Obecnie proboszcz w Chełmie".Nie brak jednak i innych reakcji – że to właśnie o filmie Sekielskiego trzeba mówić wszystkim.