Giertych spytał "dlaczego kłamca jest prezesem TVP". Dziennikarz stacji przypadkiem wkopał Kurskiego

Dziennikarz TVP nieumyślnie wkopał swojego szefa. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ziennikarz TVP Jacek Łęski próbował przeprowadzić wywiad ze słynnym mecenasem, jednak przypadkowo pogrążył Jacka Kurskiego. Roman Giertych podzielił się tą historią w mediach społecznościowych.Na pytanie Giertycha o to, "dlaczego kłamca jest prezesem TVP, będący w emocjach Łęski odpowiedział: "dlatego, że go powołali". Słynny mecenas wykorzystał historię rodem z sitcomu, żeby jeszcze trochę ponabijać się z Jacka Kurskiego w mediach społecznościowych. Oberwało się również Jackowi Łęskiemu."Drogi Jacku! Oj nie mają do Ciebie szacunku twoi 'dziennikarze'. Przesyłam Ci nagranie jak jeden z nich nie kwestionuje tego, że jesteś zwyczajnym kłamcą. Tylko ja Cię broniłem! To było moje podziękowanie za debatę sprzed lat. Z należnymi wyrazami, Roman" – zakpił Roman Giertych W innym poście Roman Giertych uderzył bezpośrednio do reportera TVP. "Jacek Łęski z TVP na moje pytanie dlaczego kłamca jest prezesem TVP stwierdza, że dlatego iż go powołali. Sam byłem zaskoczony szczerością" – napisał mecenas.