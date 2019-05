Protestujący zakłócili mszę w Poznaniu. Tak przywitali abpa. Jędraszewskiego

W Poznaniu absolwenci liceum w czasie mszy protestowali przeciwko obecności abp Marka Jędraszewskiego. • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

rotestujący zakłócili mszę świętą z udziałem abpa. Marka Jędraszewskiego w Poznaniu. Przed kościołem pw. św. Michała Archanioła zgromadziło się około 200 osób, które wzywały duchownego, by podał się do dymisji. Ich przemówienia podobno było słychać także we wnętrzu świątyni.W sobotę w Poznaniu odbyła się msza święta z okazji setnej rocznicy I LO im. Karola Marcinkowskiego. Gościem specjalnym uroczystości był abp. Marek Jędraszewski , który wygłosił kazanie. Obecność metropolity krakowskiego nie wszystkim się spodobała. Jak podaje Onet.pl, przed kościołem pw. św. Michała Archanioła pojawiło się około 200 osób z transparentami. Byli to głównie absolwenci wspomnianego liceum.Protestujący publicznie wyrazili sprzeciw wobec abpa. Jędraszewskiego, ze względu na jego wypowiedzi o raporcie fundacji "Nie lękajcie się" czy metodzie in vitro. Protestujący wskazywali także, że abp Jędraszewski jest wśród duchownych oskarżanych o tuszowanie przypadków pedofilii w Kościele katolickim Przed świątynią można było zobaczyć wymowne transparenty, m.in. o treści "Jędraszewski, wstyd nam za ciebie”, ale pojawili się także kontrmanifestanci, którzy postanowili bronić metropolity. Z relacji Onetu wynika, że jedna z kobiet trzymała flagę Polski z napisem: "Tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem".Głosy przeciwników abp Jędraszewskiego podobno można było usłyszeć we wnętrzu kościoła. Wcześniej wszystkie drzwi do świątyni zostały zamknięte, a jeden z księży apelował o ciszę.źródło: Onet.pl