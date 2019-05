Finał Eurowizji w cieniu politycznych gestów. Artyści pokazywali flagi Palestyny

Zespół Hatari zaprezentował szaliki z napisami "Palestyna" w czasie Eurowizji. • Fot. Twitter.com / @SindriHjartar

H





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

olandia okazała się najlepsza w 64. Konkursie Piosenki Eurowizji. W pamięci widzów zostaną nie tylko występy artystów, ale też polityczne wątki obecne w czasie wydarzenia.Tegoroczną edycję Konkursu Piosenki Eurowizji wygrał Duncan Laurence z Holandii, który od początku był uznawany za jednego z faworytów. W Izraelu zaprezentował piosenkę "Arcade", która po głosowaniu jury znalazła się na drugim miejscu. O zwycięstwie tego utworu przesądzili jednak widzowie. Posłuchajcie, jak w finale zaśpiewał reprezentant Holandii.A tak wyglądała tabela z wynikami ostatecznego głosowania. Drugie miejsce zajęły Włochy, a trzecie Rosja.Specjalnym wydarzeniem podczas finału 64. Konkursu Piosenki Eurowizji w Tel Awiwie, był występ Madonny. Zdaniem wielu widzów królowa popu nie wypadła najlepiej, jeśli chodzi o wykonanie swojego kultowego przeboju "Like a Prayer”.Występ Madonny zostanie jednak zapamiętany nie tylko od strony artystycznej. Piosenkarka wpisała się bowiem w polityczny klimat. Dwójka jej tancerzy na scenie miała na plecach izraelską i palestyńską flagę, co można odebrać jako wezwanie do pojednania.Organizatorzy Eurowizji wydali później oświadczenie w nawiązaniu do gestu tancerzy. Poinformowano, że okazywanie flag nie było ustalone podczas prób przed finałem wydarzenia i "nie zostało zatwierdzone przez nadawcę".Politycznych wątków podczas finału Eurowizji było więcej. Swoje wsparcie dla Palestyny okazał też islandzki zespół Hatari . Jego członkowie pokazali do kamery szaliki z napisami "Palestyna".Przypomnijmy, że Polska z rywalizacji odpadła już po pierwszym półfinale