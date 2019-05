Kompromitacja austriackiego wicekanclerza. Niemiecki satyryk od kilku tygodni znał treść nagrania

Niemiecki satyryk Jan Böhmermann znał treść nagrania kompromitującego austriackiego wicekanclerza kilka tygodni przed tym, jak taśmy ujrzały światło dzienne. • Fot. Facebook / Jan Böhmermann

fera z FPÖ zatacza kolejne kręgi. Okazuje się, że niemiecki komik Jan Böhmermann od co najmniej miesiąca znał treść nagrania, które skompromitowało austriackiego wicekanclerza.Jest połowa kwietnia bieżącego roku. Niemiecki satyryk Jan Böhmermann ma odebrać nagrodę Romy przyznawaną przez austriacką telewizję. Nie ma go na miejscu, przemawia do gości gali za pośrednictwem przekazu wideo.– Właśnie totalnie nakoksowany i pod wpływem Red-Bulla baluję z partnerami biznesowymi z FPÖ w wilii rosyjskiego oligarchy na Ibizie – tłumaczy swoją nieobecność. Po chwili dodaje, że negocjuje, jak mógłby przejąć austriacką gazetę "Kronen Zeitung". Kończy swoją wypowiedź, mówiąc, że nie może więcej o tym rozmawiać.Po tym wystąpieniu austriackie władze mocno skrytykowały wystąpienie satyryka, zarzucając mu, że poniża rząd Austrii. Jednak po wypłynięciu materiałów z tzw. "Ibiza Gate", wszyscy zastanawiają się, jakim cudem komik znał treść kompromitującego nagrania. Niemieckie media opublikowały w piątek nagrania wideo , na których wicekanclerz Austrii Heinz-Christian Strache oferuje państwowe kontrakty "inwestorce" z Rosji. W zamian oczekuje rosyjskiej pomocy w kampanii wyborczej w 2017 r.Inwestorką była kobieta przedstawiająca się jako Alona Makarowa, domniemana krewna rosyjskiego oligarchy Igora Makarowa. W planach ma m.in. kupno połowy udziałów w tabloidzie "Kronen Zeitung" i wsparcie FPÖ w wyborach parlamentarnych. Heinz-Christian Strache zaś deklaruje, że jeśli znajdzie się w rządzie, to Rosjanka w zamian za pomoc w kampanii otrzyma kontrakty od państwa.Heinz-Christian Strache oświadczył w sobotę, że podaje się do dymisji. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz zapowiedział przedterminowe wybory tak szybko, jak to możliwe. Stwierdził, że FPÖ niszczy jego plany przeprowadzenia reform.Źródło: "Deutsche Welle"