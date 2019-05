Pierwsza ofiara wypoczynku nad wodą. Utonął 47-letni mężczyzna

Zdjęcie ilustracyjne. • Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta

ężczyzna z okolic Rzeszowa to pierwsza tegoroczna ofiara utonięcia, jak podaje podkarpacka policja. W sobotę 47-latek utopił się w stawie. Funkcjonariusze ustalają szczegóły zdarzenia.Do zdarzenia doszło w miejscowości Wysoka Głogowska. Mężczyzna poszedł popływać w stawie, jednak po chwili zniknął pod wodą . Po godz. 14 z Rzeszowa wyruszyły służby ratownicze, które rozpoczęły akcję poszukiwawczą.Poszukiwania prowadzili strażacy z Rzeszowa, do których dołączyli później nurkowie z jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, około godz. 17:30 wyłowiono zwłoki 47-latka. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.Rozpoczęto postępowanie, które ma wyjaśnić okoliczności wypadku. Znaleziono świadków zdarzenia. Mężczyzna z Wysokiej Głogowskiej to pierwsza ofiara tegorocznego wypoczynku nad wodą, jak podaje podkarpacka policja.Źródło: Interia.pl