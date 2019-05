"Prawdopodobnie najzabawniejszy hit wyborów". Poseł Karski opublikował "Karski song 2"

Karol Karski opublikował nową piosenkę na kampanię w wyborach do europarlamentu. • Fot. screen ze strony YouTube.com / Karol Karski

nany ze swoich potyczek z Krzyżakami prof. Karol Karski opublikował nową piosenkę wyborczą. "Zobaczcie prawdopodobnie najzabawniejszy hit tych wyborów" – zachęca Rycerz Prezesa.Kiedy brakuje argumentów, w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, politycy wyciągają tajną broń – muzykę disco-polo . Najnowszy utwór promujący Rycerza Prezesa również jest utrzymany w takiej konwencji. "Zaczyna pomysłem, kończy na sukcesach" – śpiewa muzyk w peanie na cześć Karola Karskiego."Karski song 2" został opublikowany w mediach społecznościowych. Utwór jest ilustrowany różnymi kadrami z politycznego życia Rycerza Prezesa. Sam Jarosław Kaczyński również pojawia się w spocie. Na końcu nagrania zachęca do oddania głosu na Karola Karskiego, wtórując muzykowi wykonującemu "Karski song 2".Przy okazji poprzednich wyborów do europarlamentu polityk również opublikował piosenkę , w której muzycy namawiali "koleżanki i kolegów" do "głosowania na Karskiego". "To jest gość, to jest człowiek, jakich mało" – mogliśmy usłyszeć w poprzednim hicie.Karol Karski zyskał swój przydomek (jak każdy szanujący się rycerz) po publikacji spotu wyborczego, w którym przebrany za polskiego woja rozprawia się z Krzyżakami . "Kiedyś o nasze interesy zabiegano różnymi sposobami. Dziś potrzebujemy skutecznej i odważnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim" – pisał Karski w poście dołączonym do spotu.