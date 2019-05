Wysłannik Franciszka misję w Polsce traktuje naprawdę serio. Jest na to dowód

Do Polski przyjedzie arcybiskup Charles Scicluna. Ma m.in. sprawdzić doniesienia o pedofilii wśród księży. • Fot. screen ze strony YouTube.com / Archdiocese of Malta

czerwcu na zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski przybędzie arcybiskup Malty Charles Scicluna. To drugi sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, który od lat zajmuje się sprawą pedofilii w Kościele i na polecenie papieża przeprowadził dochodzenie na temat skandalu w Chile. Wiadomo, że abp Scicluna solidnie przygotowuje się do wizyty w naszym kraju.Arcybiskup Charles Scicluna nazywany jest " terminatorem papieża ". Opinia o nim jest taka, że gdziekolwiek pojawi się na polecenie Franciszka, tam lecą głowy. W przyszłym miesiącu będzie w Polsce. I już jest jasne, że doskonale zna sytuację w Kościele w naszym kraju i śledzi ją na bieżąco.– Wiem, że się przygotowuje do tej wizyty i że obejrzał film Sekielskiego. Zna praktycznie wszystkie polskie przypadki z ostatnich kilkunastu lat czy więcej – poinformował jezuita o. Adam Żak, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski , który od dawna prowadzi dość osamotnioną walkę ze zjawiskiem pedofilii w polskim Kościele. Jego wypowiedź cytują "Fakty" TVN.Wcześniej o. Żak mówił, że wizyta abpa Scicluny nie ma bezpośredniego związku z emisją filmu "Tylko nie mów nikomu". Przygotowania do jego przyjazdu do Polski prowadzone były już na początku roku. Jak pisała w naTemat Katarzyna Zuchowicz , abp Scicluna od lat jest twarzą walki Watykanu z pedofilią. W Polsce nie był bardzo znany, ale w krajach, gdzie Kościół katolicki musiał mierzyć się z seksualnymi skandalami wcześniej niż my, Charles Scicluna nie raz był głównym bohaterem mediów. Przedstawiano go wręcz jako fenomen na skalę światową. Pisano "Elliot Ness Watykanu", odnosząc się do amerykańskiego agenta, który walczył z Al Capone.