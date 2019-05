Leszek Miller jak Ygritte z "Gry o Tron". Perfekcyjnie zaorał Jarosława Kaczyńskiego

Leszek Miller zakpił sobie z Jarosława Kaczyńskiego. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

a pewno pamiętacie tę scenę z drugiego sezonu "Gry o Tron", kiedy Ygritte rzuca "You know nothing, Jon Snow". To teraz w jej miejsce podstawcie byłego premiera.Bitwa o europarlament wchodzi w fazę ostrej walki. Przynajmniej zdaniem Leszka Millera , który na swoim fanpage'u opublikował wymowny post. Widzimy na nim byłego premiera, który obraca się lewym profilem. Drugą część twarzy Millera skrywa cień. W tle znajduje się tron Westeros.Ważniejszy jest jednak podpis, który znajduje się na grafice z Millerem. "You know nothing, Jarosław" – rzuca premier, którego podpis widnieje pod traktatem akcesyjnym z UE. To cięta riposta na ostatnie rewelacje Jarosława Kaczyńskiego, który mówił m.in. o "samobójstwie" Polski po wejściu do strefy euro i straszył wprowadzeniem szariatu w Europie.Niedawno Mateusz Morawiecki chwalił się swoim rzekomym udziałem w negocjacjach akcesyjnych z Unią Europejską. Leszek Miller odpowiedział mu bardzo krótko, lecz niezwykle dosadnie . "Nie sądzę" – zripostował szef rządu w gabinecie Sojuszu Lewicy Demokratycznej.