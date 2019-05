Żenada podczas debaty w Kielcach. Kandydat Konfederacji przyłożył jarmułkę do głowy wiceminister

Berkowicz w trakcie debaty wyjął jarmułkę i przyłożył ją do głowy Krupki. • Fot. Twitter / kadr z debaty

m bliżej wyborów, tym bardziej radykalnie swoje poglądy manifestują kandydaci Konfederacji. W sobotę w trakcie debaty w Kielcach Konrad Berkowicz poszedł zdecydowanie za daleko. Kiedy bowiem przemawiała kandydatka PiS, czyli wiceminister sportu Anna Krupka, podszedł do niej i przyłożył do jej głowy jarmułkę. Wszystko się nagrało.Berkowicz i Krupka podczas debaty spierali się o prorosyjskie poglądy kandydatów Konfederacji oraz ich środowiska. – To wasz szef Janusz Korwin-Mikke klękał przed Putinem – przekonywała wiceminister sportu.Krupka mówiła też o potrzebie powrotu Unii Europejskich do korzeni chrześcijańskich. I właśnie w trakcie jej wypowiedzi od tyłu podszedł do niej Berkowicz i przyłożył jej do głowy jarmułkę. Krupka tego nawet nie widziała.35-letni Berkowicz jest obecnie wiceprezesem Koalicji Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, czyli KORWiN w skrócie. Jest też jedynką na liście Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy do Parlamentu Europejskiego w okręgu świętokrzysko-małopolskim.