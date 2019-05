Sztuczna inteligencja opanuje tym razem cały świat. Nowy sezon "Westworld" otrzymał pierwszy zwiastun

W trzecim sezonie serialu zobaczymy znanego z "Breaking Bad" Aarona Paula. • Fot. Youtube.com/HBO

P

o budzącym wiele kontrowersji finale "Gry o Tron", stacja HBO podzieliła się w poniedziałek pierwszym zwiastunem trzeciego sezonu "Westworld". W nowej odsłonie serialu nie zobaczymy już raczej krajobrazów Dzikiego Zachodu. Zamiast tego widz przeniesie się do futurystycznego miasta, w którym wśród tłumu ludzi ukrywają się "hosty".Choć poprzedni sezon "Westworld" nie wywołał zachwytu wśród jego fanów, to kolejna odsłona serialu zapowiada się całkiem obiecująco. Tym razem akcja serialu rozegra się w nieco innym klimacie niż we wcześniejszych sezonach – kraina kowbojów zamieni się na futurystyczne miasto rodem z cyberpunka.W "Westworld III" w roli głównej zobaczymy Aarona Paula, znanego z roli Jessy’ego Pinkmana w hicie "Breaking Bad”. W zwiastunie widzimy, że towarzyszyć mu będzie robot. Pod koniec w trailerze pojawia się bohaterka wcześniejszych sezonów, zbuntowana replikantka Dolores Abernathy, grana przez Evan Rachel Wood.Oprócz Paula i Wood, w trzecim sezonie pojawi się także stara obsada, w tym m.in. Thandie Newton, Tessa Thompson, Ed Harris i Jeffrey Wright. Na ekranie ujrzymy również nowe twarze – w serialu zagra Vincent Cassel oraz Lena Waithe.Na chwilę obecną nie podano konkretnej daty premiery nowego sezonu. Wiadomo tylko, że pojawi się on na kanale HBO dopiero w 2020 roku.