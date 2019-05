Emilia Clarke skomentowała finał "Gry o tron". Fani niech lepiej przygotują chusteczki

Emilia Clarke wcieliła się w jedną z głównych postaci "Gry o tron" - Daenerys Targaryen • Fot. Materiały prasowe HBO

Rozdział z "Matką Smoków" zajął całe moje dorosłe życie. Ta kobieta skradła moje serce. Pociłam się w smoczym ogniu, opłakiwałam tych, którzy opuścili naszą rodzinę przedwcześnie i poświęciłam się w pełni, by oddać Khaleesi i jej słowom oraz czynom (a także nadanym imionom) sprawiedliwość.

"Gra o tron" ukształtowała mnie jako kobietę, aktora i człowieka. Chciałabym tylko, by mój ukochany tata był tu teraz i mógł zobaczyć, jak daleko dotarliśmy.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

"Nasza warta dobiegła końca" – aktorka wcielająca się w rolę Daenerys pożegnała się z serialem i fanami w pełnych emocji słowach. Za nami finał jednego z największych przedsięwzięć w popkulturze. "Gra o tron" była emitowana przez 9 lat i kosztowała miliony dolarów."Szukałam słów, by napisać ten post, i zdałam sobie sprawę, że nie jestem w stanie wyrazić, jak dużo znaczył dla mnie ten serial i rola Dany" – tłumaczy odtwórczyni postaci Daenerys, Emilia Clarke. Przypomnijmy, że młoda aktorka miała wylew w czasie kręcenia serialu "Co do was drodzy i niezwykli fani, należą wam się ogromne podziękowania za cierpliwe obserwowanie tego, co zrobiliśmy z postacią, która była w sercach wielu jeszcze zanim przywdziałam tę platynową perukę. Bez was nie byłoby nas. A teraz nasza warta dobiegła końca" – zakończyła nawiązując do Nocnej Straży.Z serialem i fanami pożegnała się też Sophie Turner, czyli Sansa Stark. "Sanso, dziękuję ci za to, że nauczyłaś mnie wytrwałości, odwagi i czym jest prawdziwa siła. Dziękuję za to, że nauczyłaś mnie być dobrą i cierpliwą i kierować się miłością" – napisała na Instagramie obecnie 23-letnia aktorka. Kiedy zaczynała pracę na planie miała zaledwie 10 lat. Niedawno wyznała, że cierpi na depresję Aktorka wspomniała też pozostałych członków ekipy, którym zawdzięcza "najlepsze lekcje życia i warsztatu aktorskiego, jakie kiedykolwiek mogłaby sobie wymarzyć". Fanów Turner pozostawiła ze słowami podziękowania za "zakochanie się w tych bohaterach i wspieranie serialu aż do końca" – Turner przyznała, że będzie jej tego brakować najbardziej na świecie.9-letnia przygoda z serialem dobiegła końca. Kto wygrał tytułową "Grę o tron"? Tego dowiecie się z ostatniego odcinka, który podzielił fanów lub tego artykułu ze streszczeniem