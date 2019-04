Gwiazda "Gry o tron" szczerze o depresji. Aktorka uczy się kochać siebie na nowo

Aktorka zaczęła mieć problemy z depresją w wieku 17 lat. • Fot. Facebook.com/GameOfThrones

S

ophie Turner, odtwórczyni roli Sansy Stark, opowiadała w wywiadzie z Dr. Philem o tym, jak kariera związana z serialem HBO wpłynęła na jej zdrowie psychiczne. Doświadczenia depresji pozwoliły jej zaakceptować siebie.Aktorka od 2011 roku pracuje systematycznie na serialowym planie hitu HBO. Jak przyznała, w wieku 17 lat zaczęła zmagać się z depresją . W podcaście "Phil in the Blanks" Turner opowiedziała o swojej karierze, terapii oraz braniu leków psychotropowych. – Największym wyzwaniem było dla mnie wstawanie z łóżka, wychodzenie z domu i pokochanie siebie. Teraz czuję się zdecydowanie lepiej – zdradziła w wywiadzie.– Właściwie to chodzę na terapię do CAST Centers. Jestem na lekach i teraz kocham siebie bardziej niż kiedykolwiek – powiedziała.23-latka przyznała w wywiadzie, że praca nad samoakceptacją zajęła jej sporo czasu. Krytyka, której ofiarą padła w social mediach, okazała się być dla niej zbyt przytłaczająca i jak sama przyznaje, to ona była głównym przyczynkiem jej problemów psychicznych. Niestosowne wypowiedzi internatów, m.in. na temat jej wyglądu oraz braku talentu, skrzywdziły aktorkę.– Wierzyłam w to. Wmawiałam sobie: "Tak, jestem pryszczata, jestem gruba i na dodatek jestem złą aktorką". Byłam mało pewna siebie – wyznała Turner.Przyznała też, że gdy nie pracowała akurat na planie serialu, nie potrafiła znaleźć jakiejkolwiek motywacji do wyjścia z domu. – Płakałam przez to, że musiałam założyć ubranie – powiedziała w wywiadzie.– Teraz jestem z kimś, kto uświadamia mnie w tym, że mam jakieś dobre cechy – przyznała, nawiązując w rozmowie do narzeczonego Joe Jonasa, z którym jeszcze w tym roku planuje ślub. "Gra o tron" wystartowała w poniedziałek 15 kwietnia. W ostatnim sezonie serialu dowiemy się, kto ostatecznie zasiądzie na Żelaznym Tronie i czy komukolwiek uda się powstrzymać najazd białych wędrowców.źródło: CNN