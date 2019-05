Scarlett Johansson znowu się zaręczyła. Kim jest jej nowy wybranek?

Johansson i Jost spotykają się ze sobą od dwóch lat. • Fot. 123rf / buzzfuss

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

wukrotnie zamężna aktorka ponownie się zaręczyła. Jej nowym wybrankiem jest aktor komediowy Colin Jost, znany z amerykańskiego programu "Saturday Night Live". Para spotyka się ze sobą od maja 2017 roku.Jak podają zagraniczne media, po dwóch latach związku Johansson i Jost są oficjalnie zaręczeni. Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się ich ceremonia ślubna. Dla partnera aktorki będzie to jego pierwsze małżeństwo. Dla Johansson zaś trzecie.Pierwszym mężem Johansson był odtwórca roli Deadpoola Ryan Reynolds. Aktorzy wzięli ślub w 2008 roku, jednak po trzech latach związku rozwiedli się. W 2014 roku hollywoodzka gwiazda ponownie wyszła za mąż. Poślubiła wówczas francuskiego dziennikarza Romaina Dauriaca, z którym ma pięcioletnią córeczkę Rose. Ich małżeństwo przetrwało do 2017 roku. Johansson i Jost poznali się po raz pierwszy w 2006 roku podczas nagrań do programu "SNL". "Kiedy Scarlet była pierwszy raz gospodarzem show, to był również mój pierwszy rok jako scenarzysta programu" – powiedział. "Więc tak jakby znamy się od tamtego momentu… Jest najlepsza" – dodał narzeczony aktorki.Oprócz kariery w popularnym show "SNL" , Josta można kojarzyć z filmów "Staten Island Summer" oraz "Jak to robią single".źródło: HarpersBazaar.com