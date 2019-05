To już oficjalne. Anna Maria Anders z intratną posadą we Włoszech

Anna Maria Anders zostanie ambasadorem TP we Włoszech - podało włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

nna Maria Anders zostanie ambasadorem RP we Włoszech – podało włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Decyzja prezydenta Włoch Sergio Mattarelli została ogłoszona dwa dni po obchodach 75. rocznicy bitwy od Monte Cassino.Doniesienia o tym, że senator Anna Maria Anders pożegna się z posadą w kancelarii premiera i zostanie ambasadorem , pojawiły się na początku maja. Decyzję początkowo miał ogłosić prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 75. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.Córka generała Władysława Andersa uzyskała mandat senatora w 2016 roku. W tym samym roku została powołana na stanowisko sekretarza stanu w KPRM oraz pełnomocnika premiera ds. dialogu międzynarodowego. Annie Marii Anders zrobiło się głośno z racji jej częstych podróży – senator PiS miała wydać na nie ponad 611 tys. "Fakt" w związku z nominacją w szyderczy sposób odniósł się w swoim tekście do licznych wojaży przyszłej ambasador. "Jedno jest za to pewne – polski podatnik może odetchnąć z ulgą!" – podsumował "Fakt".źródło: Polsat News