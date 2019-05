Sąd surowy dla działacza "dobrej zmiany", który zaatakował policjanta nożem. Idzie do aresztu

Łukasz Sz. miał zdjęcia z wieloma prominentnymi politykami "dobrej zmiany": Beatą Szydło, Mateuszem Morawieckim, Patrykiem Jakim czy Jadwigą Emilewicz. • Fot. screen / YouTube / Krystian Jaskulski

o aresztu na co najmniej trzy miesiące trafi Łukasz Sz., 33-letni radny z Buska-Zdroju, który jest podejrzewany o usiłowanie zabójstwa policjanta. W sądzie krzyczał, że "Zjednoczona Prawica chce go zamordować". Tymczasem w internecie krąży wiele zdjęć Łukasza Sz. z prominentnymi politykami formacji rządzącej. Ta jednak odcina się od młodego polityka.

Fot. Twitter





Fot. Screen / YouTube / Elżbieta Śliwa

Fot. Twitter

– Ratujcie mnie, chcą mnie zamordować, jestem niewinny – krzyczał Łukasz Sz. w sądzie. Areszt tymczasowy to efekt wydarzeń, które miały miejsce w sobotę przed sklepem w Busku-Zdroju . 37-letni kielczanin Łukasz W. groził nożem klientce sklepu. Gdy policjanci go legitymowali, ze sklepu wyszedł 33-letni Łukasz Sz. Doszło do szarpaniny, Sz. nagle wyjął nóż i ranił dwóch policjantów.Okazało się, że Łukasz Sz. to buski radny, który sympatyzuje ze Zjednoczoną Prawicą. Ma wiele zdjęć z czołowymi politykami "dobrej zmiany", na przykład Beatą Szydło, Mateuszem Morawieckim, Patrykiem Jakim czy Jadwigą Emilewicz. Ta ostatnia zachęcała nawet do głosowania na niego w wyborach samorządowych. Jednak po ataku w Busku-Zdroju prawica zaczęła się od Łukasza Sz. odcinać.Beata Szydło napisała na Twitterze, że jest wstrząśnięta wydarzeniami w Busku-Zdroju. "Żądam wyjaśnień od posła Michała Cieślaka i Jarosława Gowina na temat tego człowieka, który powoływał się na współpracę z Panem posłem Michałem Cieślakiem" – napisała była premier w tweecie.O tym jednak, że sprawa " bandziora z Buska-Zdroju " jest testem dla Zjednoczonej Prawicy, pisze nawet prawicowy Salon24.Łukasz Sz. jest odpowiedzialny za dźgnięcie nożem policjanta w sobotę przed lokalnym sklepem w Busku-Zdroju. Mężczyźnie za ten czyn grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności.Usłyszał on dwa zarzuty. Pierwszy dotyczył usiłowania zabójstwa policjanta i dokonania czynnej napaści na niego, a także wywierania wpływu na czynności służbowe i spowodowanie obrażeń na jego ciele . Drugi ma związek ze znieważeniem innego funkcjonariusza. 33-latek nie przyznał się do zarzucanych mu czynów – skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań.



źródło: "Gazeta Wyborcza"