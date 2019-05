Pawłowicz ujawnia, od kogo tak naprawdę zależy wyborczy wynik PiS. Dramatyczny apel pani poseł

Krystyna Pawłowicz ujawnia, od kogo przede wszystkim zależy wyborczy wynik PiS. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

o już ostatnie chwile, zanim zapadnie wyborcza cisza i w niedzielę Polacy pójdą do urn, by oddać głos na kandydatów do europarlamentu. Politycy PiS co chwilę rozszerzają tzw. piątkę Kaczyńskiego, aby podbić serca wyborców. Wpisy Krystyny Pawłowicz świadczą o tym, że obozie władzy panuje ogromna obawa przed porażką.To nie był jeden tweet – to była cała seria. I wszystkie utrzymane w dramatycznym tonie. W jednym z nich Krystyna Pawłowicz ujawniła, kto tak naprawdę zdecyduje o ostatecznym wyniku wyborów europejskich, czyli o zwycięstwie lub porażce Prawa i Sprawiedliwości."Wynik wyborów jest w rękach MNIEJSZYCH MIAST i WSI" – diagnozuje pani poseł i wzywa do maksymalnej mobilizacji.Straszy przy tym, że jeśli PiS przegra, to - według jej oceny - właśnie mieszkańcy mniejszych miast i wsi stracą najwięcej.Do zwolenników PiS Krystyna Pawłowicz apeluje, aby w dniu wyborów dowieźli swoich sąsiadów do lokali wyborczych. "WIEŚ i mniejsze miasta NAJBARDZIEJ skorzystały na reformach PIS i dobrych zmianach w Polsce" – przekonuje.Już po zeszłorocznych wyborach samorządowych politycy PiS nieoficjalnie przyznawali, że obawiają się wyniku wyborów europejskich, mieszkańców większych miast pogardliwie nazywając lemingami.– Jeśli "lemingi" znów zmobilizują się na wybory europejskie w maju, to mogą pozostać w tym ożywieniu do jesieni i wyborów parlamentarnych. A wtedy jest po nas, możemy się pakować – przyznawał anonimowo w rozmowie z "Faktem" polityk z otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego