Gigantyczny efekt filmu Sekielskich. Fundacja "Nie lękajcie się" ujawniła imponującą kwotę

o premierze filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" do fundacji "Nie lękajcie się" zaczęły masowo zgłaszać się ofiary księży. To raz. A dwa – ludzie wpłacili też na jej konto już 100 tys. zł, co bardzo pomoże fundacji w pracy z ofiarami księży."Dziękujemy!!! Wasze wpłaty przekroczyły już 100 tysięcy PLN! To mnóstwo godzin terapii, grup wsparcia, sprzętu i pomocy prawnej! Nasza podopieczna i wolontariuszka, Irena, zrobiła dla Was tę grafikę. Filmik zrobimy gdy będziemy mieć chwilkę i nie będziemy wyglądać jak zombie "– napisała fundacja Nie lękajcie się na Twitterze.Innym efektem filmu "Tylko nie mów nikomu" są masowe zgłoszenia ofiar księży do fundacji "Nie lękajcie się". Dziennikarka naTemat Anna Dryjańska pytała, jaka kwota pozwoliłaby fundacji na spokojne funkcjonowanie przez rok. To 250 tys. zł. Jak widać, 100 tys. już udało się pozyskać, a minęło dopiero 10 dni od premiery filmu braci Sekielskich.Dokument o księżach-pedofilach, którzy po latach konfrontują się ze swoimi ofiarami, ma już prawie 21 milionów wyświetleń w serwisie YouTube, gdzie można go bezpłatnie oglądać. Tomasz Sekielski poinformował, że jest już dostępny w hiszpańskiej wersji językowej , by mógł obejrzeć go także papież Franciszek.