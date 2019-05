Zaskakujący ruch nowego prezydenta Ukrainy. Zełenski rozważa pokój z Rosją

Prezydent Ukrainy rozważa przeprowadzenie referendum w sprawie zawarcia pokoju z Rosją. • Fot. YouTube.com/Слуга народа P

R

eferendum w sprawie zawarcia pokoju z Rosją? Nowy prezydent Ukrainy w ręce obywateli chce oddać podjęcie decyzji w sprawie zawarcia pokoju z Rosją. Być może więc losy Krymu i Donbasu zostały przesądzone.Gdyby sytuacja nie była tak poważna, można by zażartować, że Wołodymyr Zełenski winduje poziom demokracji na Ukrainie na niespotykane dotąd na świecie wyżyny. Najpierw nowy prezydent rozwiązał Radę Najwyższą, czyli ukraiński parlament, a teraz chce pozwolić obywatelom zagłosować za tym, czy zawrzeć pokój z Rosją.– Rozpatrujemy przeprowadzenie referendum na temat porozumienia pokojowego z Rosją, by nie tylko przegłosowali je deputowani, a prezydent podjął odpowiednią decyzję, lecz żeby naród podjął tę decyzję, by oceniło ją społeczeństwo – powiedział w show politycznym w stacji telewizyjnej 112.Ukraina.Konflikt za naszą wschodnią granicą trwa już od 2014 roku, gdy Rosja dokonała aneksji Krymu. Na tym jednak imperialne zapędy Putina się nie skończyły, wciąż tli się konflikt zbrojny w Donbasie, gdzie Rosjanie wspierają separatystów próbujących oderwać te tereny od Ukrainy.Jeszcze w poniedziałek Zełenski zaznaczył, że zależy mu na odzyskaniu utraconych przez państwo terenów. Podkreślał, że Ukraina straciła nie tylko Krym i Donbas, ale także to co najważniejsze, czyli ludzi. – To niemożliwe, aby stracić coś, co zgodnie z prawem należy do nas. Krym i Donbas to część Ukrainy. Straciliśmy nie tylko nasze tereny, ale przede wszystkim naszych ludzi – zaznaczył. Propozycja referendum zdaje się zaprzeczać tym słowom.źródło: PolsatNews