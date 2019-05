Jednak go nie wycięli! Zawierucha pojawił się w nowym zwiastunie filmu Tarantino

Rafał Zawierucha w zwiastunie filmu "Pewnego razu... w Hollywood". • Fot. YouTube.com / screen z Sony Pictures Entertainment

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

sieci pojawił się oficjalny zwiastun "Pewnego razu... w Hollywood". W trailerze można zobaczyć także Rafała Zawieruchę, który w produkcji Quentina Tarantino wciela się w rolę Romana Polańskiego.Nowy zwiastun "Pewnego razu... w Hollywood" opublikowano na dzień przed premierą filmu na festiwalu w Cannes. I co ważne dla polskich widzów – ta zapowiedź daje nadzieję, że w produkcji ostatecznie zobaczymy Rafała Zawieruchę, który przez chwilę pojawił się w zwiastunie. Można go zobaczyć, jak idzie obok Margot Robbie i trzyma ją za rękę.Dlaczego Zawierucha mógł nie pojawił się w zapowiedzi filmu Tarantino? Z doniesień płynących z Hollywood wynikało, że sceny powstające z udziałem Polaka wcale nie muszą trafić do końcowej wersji dzieła reżysera.Zawierucha wcześniej skomentował te informacje na łamach "Faktu". – Zobaczymy niedługo – odpowiedział. – Zawsze i wszędzie będę podkreślał, że zaproszenie przez Quentina było dla mnie wielkim zaszczytem – dodał aktor.