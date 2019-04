Wiele hałasu o nic? Zawierucha może zostać wycięty z nowego filmu Tarantino

Rafał Zawierucha wcielił się u Tarantino w postać Romana Polańskiego. • Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

ceny z udziałem Rafała Zawieruchy, który wcielił się niedawno w postać Romana Polańskiego w nowej produkcji Quentina Tarantino, mogą zostać całkowicie usunięte z filmu. Aktor komentuje plotki.Zawierucha nie pojawił się dotychczas na żadnym z plakatów promujących film "Once Upon a Time in Hollywood", ani w żadnym ze zwiastunów . Wcześniej mówiono, że aktor odegrał u Tarantino jedynie rolę epizodyczną. To zaczęło budzić podejrzenia, czy przypadkiem postaci Polańskiego nie wycięto z filmu na etapie końcowego montażu.– Zobaczymy niedługo – odpowiedział "Faktowi" Rafał Zawierucha . – Zawsze i wszędzie będę podkreślał, że zaproszenie przez Quentina było dla mnie wielkim zaszczytem – dodał.Odtwórca roli słynnego reżysera nakręcił niedawno dla Canal + dokument zatytułowany "Zawierucha w Hollywood" , ukazujący kulisy Oscarów oraz wywiady ze znanymi aktorami i twórcami filmowymi. Produkcja miała swoją premierę w połowie lutego."Once Upon a Time in Hollywood" w reżyserii Quentina Tarantino ma trafić do polskich kin w sierpniu tego roku. Czy Zawierucha faktycznie nie pojawi się na ekranie u boku Brada Pitta, Leonarda DiCaprio i Margot Robbie? Tego dowiemy się za kilka miesięcy.źródło: "Fakt"