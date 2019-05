Tabloid ujawnił pikantne szczegóły z przeszłości Meghan Markle. Miała "polować na bogatego Brytyjczyka"

Pojawiły się kolejne plotki na temat Meghan Markle. Miała "polować" na "bogatego Brytyjczyka". • Fot. Instagram.com / @kensingtonroyal

Bartosz Świderski



eghan Markle nie raz musiała mierzyć się z plotkami na swój temat. Tym razem oliwy do ognia na temat przeszłości z życia księżnej dolała jej była znajoma. Kobieta w rozmowie z "The Sun" stwierdziła, że Markle już dawno zaplanowała sobie, że zwiąże się z "wpływowym Brytyjczykiem".Niedawno Meghan Markle i książę Harry świętowali pierwszą rocznicę ślubu . Tymczasem na jaw wyszły sensacyjne informacje, które tylko podsycają dyskusję w kontekście plotek na temat przeszłości Meghan Markle."The Sun" podaje, że celebrytka Lizzie Cundy w 2013 r. podczas kolacji charytatywnej zdradziła kilka pikantnych szczegółów na temat Markle. Przyszła księżna miała wtedy dopytywać o "sławnych facetów". Podobno przyznała, że ma "słabość do Brytyjczyków" i chciała poznać jakiegoś z "odpowiednią reputacją".Według tabloidu dzięki staraniom Cundy Markle spotkała się m.in. z Mattem Cardle, zwycięzcą programu X Factor, oraz byłym piłkarzem Ashleyem Cole’em.Potem padło na księcia Harry’ego, z którym Markle miała umówić na randkę w ciemno przez kontakt od innej znajomej. Jeszcze wtedy Amerykanka z pewnością nie spodziewała się, że na dobre trafi do brytyjskiej rodziny królewskiej.źródło: "The Sun"