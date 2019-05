Książę Harry i Meghan Markle świętują pierwszą rocznicę ślubu. Z tej okazji pochwalili się wyjątkowym nagraniem

Meghan i Harry wzięli ślub 19 maja 2018 roku. • Fot. Instagram/sussexroyal

K





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

siążęca para wzięła ślub w maju zeszłego roku. Teraz przypada ich pierwsza rocznica. Z tej okazji książę Harry i Meghan Markle pokazali na Instagramie krótkie nagranie, które przedstawia ich niepublikowane dotąd zdjęcia.Meghan i Harry złożyli sobie przysięgę małżeńsko 19 maja 2018 w kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor. Chcąc uczcić pierwszą rocznicę, para wstawiła na swoim instagramowym profilu wideo, które pokazuje ich wspólne przygotowania do ceremonii ślubnej."Dziękujemy za całą miłość oraz wsparcie, okazaną nam przez tylu ludzi na całym świecie. Każdy z was sprawił, że ten dzień jest jeszcze bardziej wyjątkowy" – czytamy w poście opublikowanym na profilu sussexroyal.Na zdjęciach ukazanych na nagraniu widzimy m.in. zmierzających do kaplicy Harry’ego i jego brata księcia Williama oraz moment wejścia do kościoła Meghan Markle . W nagraniu można usłyszeć piosenkę "This Little Light of Mine”.Na początku maja książę i księżna Sussex powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Para nadała synkowi imię Archie.