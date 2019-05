"Wiadomo, że najuczciwszy jest Kaczyński". Giertych w liście do Morawieckiego kpi z działki premiera

Roman Giertych napisał list do Mateusza Morawieckiego. A w nim historia o... księdzu i mirabelkach. • Fot. Albert Zawada / Agencja Gazeta

R





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

oman Giertych już dawno zasłynął jako uszczypliwy krytyk poczynań Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem mecenas opublikował w sieci list adresowany do Mateusza Morawieckiego. "Serce mi się kraje, jak widzę, jak (…) Pan musi się tłumaczyć z tych drobnych kilkudziesięciu milionów, które się Panu po prostu należały – stwierdził ironicznie były wiceptemier.List mecenasa ma związek z ostatnimi doniesieniami "Gazety Wyborczej" na temat majątku Mateusza Morawieckiego. Dziennik pisał, że premier wraz z żoną w 2002 r. kupili 15 hektarów gruntu za 700 tys. zł od parafii we Wrocławiu. Później rzeczoznawca ocenił, że nieruchomość była warta 4 mln zł już w 1999 r. Obecnie tereny są wyceniane na sto razy więcej niż kwota, za jaką zakupili grunty Morawieccy.Co na to wszystko Roman Giertych? Postanowił zareagować w swoim stylu. "Nie może Pan drogi panie Mateuszu jednocześnie deklarować pozywania 'Gazety Wyborczej' i oddania przytulonych milionów. To się nie trzyma kupy. No bo jak Pan ciężko zapracował na swoje miliony, to za co pozywać 'GW'" – dopytywał."Jeżeli pieniądze zarobione są uczciwie, to dlaczego Pan je oddaje? Zapracował Pan, zapłacił podatki, to dlaczego miałby Pan oddać? Nie, panie premierze, trzeba zmienić narrację, bo ta jest do bani" – pisał dalej Giertych, po czym dał wskazówki szefowi rządu."Musi powiedzieć Pan wprost: zawsze chciałem mieć tyle pieniędzy ile każdy uczciwy Polak. A wiadomo, że najuczciwszy jest Jarosław Kaczyński. Fundacja, która jest de facto własnością naszego Umiłowanego Przywódcy, jest warta ponad 100 milionów. To i Pan chciał dorównać, aby nie być uznanym za nieudacznika" – wyjaśnił.Mecenas poszedł o krok dalej i zaproponował premierowi, jak ma wytłumaczyć zakup ziemi. A wszystko zaczął od opowieści o… księdzu i mirabelkach. Historię napisaną przez Giertycha najlepiej przeczytać w całości, więc poniżej zamieszczamy jego post opublikowany na Facebooku.Na koniec listu Giertych nie odmówił sobie jeszcze jednej złośliwości pod adresem premiera. "Na następnym wiecu wyborczym proszę oskarżyć polityków Koalicji Europejskiej, że się uwłaszczyli. A przykłady? Jak zawsze. Ośmiorniczki i zegarek Nowaka" – stwierdził.