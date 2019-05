Kard. Gulbinowicz trafił do szpitala. Hierarcha jest oskarżany m.in. o molestowanie

Kardynał Henryk Gulbinowicz trafił do szpitala. • Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Gazeta

ardynał Henryk Gulbinowicz trafił do szpitala – ustalili dziennikarze polsatnews.pl. O duchownym w ostatnim czasie zrobiło się głośno za sprawą oskarżeń, które wysunął przeciwko niemu Karol Chum. Poeta ujawnił, że w przeszłości był molestowany przez Gulbinowicza.Informację o tym, że 95-letni kardynał Henryk Gulbinowicz trafił do szpitala, potwierdził dla polsatnews.pl rzecznik prasowy metropolity wrocławskiego ks. Rafał Kowalski. Portal ustalił, że duchowny źle się poczuł i przechodzi niegroźny zabieg. Jego stan podobno wymaga obserwacji.Ostatnio wrocławska "Gazeta Wyborcza" opublikowała oskarżenia wobec kard. Henryka Gulbinowicza . Tym razem nie chodzi już o tuszowanie - o czym mowa była w filmie braci Sekielskich. O molestowanie, do którego miało dojść w 1989 r. oskarżył wrocławskiego biskupa Karol Chum (literacki pseudonim Przemysława Kowalczyka – informatyka i poety).Szerzej postać hierarchy opisaliśmy także w naTemat . I to nie tylko w kontekście ostatnich zarzutów. O kardynale Gulbinowiczu właściwie od zawsze mówiło się dobrze. W ostatnim czasie to się diametralnie zmieniło.Po filmie braci Sekielskich, gdzie padał zarzut ochraniania księdza-pedofila - pojawił się wniosek o odebranie mu tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia. A teraz jeszcze wypłynęła sprawa kościelnej działki, którą za bezcen miał kupić Mateusz Morawiecki źródło: polsatnews.pl