"TVPiS w Rzeszowie przybrała prawdziwą nazwę". Kandydat Konfederacji pokazał, co stało się z budynkiem telewizji

Zdjęcia z aktem wandalizmu pokazał Damian Bańka z Wolności. • Fot. Facebook.com/BankaDamian.Wolnosc/

N





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

a budynku regionalnego ośrodka Telewizji Polskiej w Rzeszowie pojawił się napis "Telewizja PiS Polin". Nie wiadomo, kto zniszczył elewację obiektu. Akt wandalizmu za to na pewno spodobał się miejscowemu kandydatowi Konfederacji na europosła."TVPiS w Rzeszowie przybrała prawdziwą nazwę. Stop Acta 3.0+" – napisał na Facebooku Damian Bańka, który pokazał zniszczoną elewację budynku. To polityk Wolności i jednocześnie kandydat Konfederacji w okręgu podkarpackim z trzecim miejscem na liście.Wandale skreślili słowo "Polska", a dopisali "PiS" oraz "Polin". "Polin" to nazwa Polski w językach jidysz i hebrajskim, więc do czego chciał nawiązać twórca tego „dzieła”, tłumaczyć nie trzeba.Według portalu Rzeszów News policja została poinformowana o napisie w nocy z wtorku na środę. Został usunięty, zanim pracownicy telewizji przyszli rano do pracy. Mimo to Damian Bańka zdążył zrobić (lub zdobyć) zdjęcia.