Aniston rozmawiała z Jolie... przed jej romansem z Pittem. "Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić"

Jennifer Aniston była w związku z Bradem Pittem przed siedem lat

imo że od rozstania Jennifer Aniston i Brada Pitt minęły już długie lata, temat ten wraca do mediów jak bumerang. Tym razem do wydarzeń z przeszłości wróciła Jennifer Aniston. Aktorka wyjawiła w wywiadzie, co powiedziała Angelinie Jolie jeszcze przed jej romansem z aktorem.Gwiazda kina Brad Pitt i gwiazda "Przyjaciół" Jennifer Aniston zaczęli spotykać się w 1998 r. i z miejsca stali się jedną z najbardziej lubianych par w amerykańskim show-biznesie. Ich rozstanie w 2005 r. i rozwód rok później były więc jednymi z najgłośniejszych wydarzeń w plotkarskim świecie.Przyczyną rozstania był bowiem najprawdopodobniej romans Pitta z Angeliną Jolie , którzy poznali się w 2004 r. na planie filmu "Pan i Pani Smith". Mimo że plotki o ich romansie były coraz głośniejsze, aktorzy przez kilka miesięcy ukrywali swój związek. Potwierdzili, że są razem w 2005 r., gdy Jolie była w ciąży z ich córką Shiloh.W najnowszym wywiadzie dla magazynu "Vanity Fair" Jennifer Aniston ujawniła, że w 2004 r., tuż przed rozpoczęciem zdjęć na planie "Pana i Pani Smith", spotkała Jolie na parkingu obok studia filmowego. Aktorka zatrzymała się, przywitała z Angelinę i powiedziała do niej: "Brad jest bardzo podekscytowany tym, że będzie z tobą pracował. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić".Przypomnijmy, że Jolie i Pitt, którzy mają razem szóstkę dzieci i wzięli ślub w 2014 r., nieoczekiwanie rozstali się dwa lata później. Z kolei Aniston w 2015 r. wyszła za aktorka Justina Theroux – aktorzy rozstali się jednak po pięciu latach bycia razem. Niedawno w amerykańskich mediach huczały plotki, że Aniston i Pitt do siebie wrócili . Żadna z gwiazd tego jednak nie potwierdza.