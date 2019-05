"Euro gwarancją wzrostu gospodarczego Polski!". Posłanka PiS zaskoczyła podczas debaty w TVP

Posłanka Jadwiga Wiśniewska po raz kolejny zaliczyła poważną wpadkę... • Fot. zrzut ekranu z TVP Info

a antenie TVP Info odbyła się debata przedstawicieli wszystkich komitetów, które już 26 maja powalczą w wyborach do PE. PiS reprezentowała Jadwiga Wiśniewska i chyba nie był to dobry wybór ze strony partii Jarosława Kaczyńskiego. Posłanka dwukrotnie pomyliła się w kluczowej dla PiS sprawie.Jeszcze nie ucichły śmiechy internautów na temat Jadwigi Wiśniewskiej, a posłanka już daje kolejne powody do żartów. Wiśniewska parę dni temu opublikowała zdjęcie, na którym widać, jak "pisze do wyborców" na maszynie do pisania. Sęk w tym, że zapomniała o małym szczególe – o papierze, co zaraz wytknięto jej w komentarzach.Już chociażby z tego powodu Jadwiga Wiśniewska nie była idealną kandydatką do debaty wyborczej na antenie TVP Info . Mimo to, wykreowana przez PiS kandydatka wystąpiła na antenie Telewizji Polskiej i niestety zaliczyła dwie, bardzo bolesne dla partii rządzącej wpadki.Zapytana o wprowadzenie euro w Polsce, posłanka stwierdziła, że "euro jest gwarancją wzrostu gospodarczego Polski". Można by uznać to za przejęzyczenie, ale Wiśniewska powtórzyła to dwa razy. To dość znacząca wpadka dla PiS, bo Jarosław Kaczyński wyraźnie mówił, że PiS nie jest za wprowadzeniem w Polsce wspólnej europejskiej waluty "Sensacyjna ta debata. Pani poseł Jadwiga Wiśniewska po raz drugi zachwala zalety euro dla Polski", "Jednak szkoda, że nie doszło do europejskiej debaty J. Kaczyńskiego z G. Schetyną. Tego co jest, nawet oglądać się nie da" – tak o wystąpieniu Wiśniewskiej pisali komentatorzy polskiej sceny politycznej i dziennikarze.źródło: TVP Info