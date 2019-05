"Wyborcza" zapowiada nową "orkę" na działce Morawieckiego. "To początek niespodzianek"

Mateusz Morawiecki znowu będzie musiał tłumaczyć się z zakupu działki? • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ziałka Mateusza Morawieckiego – czy raczej jego żony – coraz bardziej zaczyna przypominać szafę pełną trupów. "Gazeta Wyborcza" zapowiedziała właśnie kolejne sensacyjne odkrycie dotyczące tej sprawy. "Zapowiada się ciekawy cykl" – pisze wicenaczelny gazety Jarosław Kurski. Rewelacje mamy poznać już w piątkowym wydaniu."Dlaczego warta 4 mln zł działka została kupiona/sprzedana za 700 tys zł? W jutrzejszej 'Gazecie Wyborczej' szukamy odpowiedzi z Wojciechem Czuchnowskim. A to dopiero początek niespodzianek..." – pisze na Twitterze Jacek Harłukowicz, który jest współautorem materiałów o działce Mateusza Morawieckiego.W podobnym tonie "zajawia" kolejne wydanie gazety jej wydawca Roman Imielski. Ten dziennikarz "Gazety Wyborczej" zdradza, że w nowym artykule o działce premiera poruszony zostanie też watek związany z Watykanem.Tradycyjnie też swoje "ostrzeżenie" pod adresem Mateusza Morawieckiego i jego kancelarii wysłał wicenaczelny "Wyborczej" Jarosław Kurski. Wymownie stwierdził on, że tym razem sztab kryzysowy nie zbierze się w sprawie powodzi. Poprzednia publikacja gazety , a zarazem pierwsza, która dotyczyła zakupu działki przez Mateusza Morawieckiego, także została poprzedzona poważnymi zapowiedziami i ostrzeżeniami. Okazało się, że nie były przesadzone, bo artykuł rozpętał prawdziwe piekło w obozie PiS. Do tego stopnia, że sprawa działki premiera może przesądzić o losie wyborów do PE i o losie Morawieckiego na stołku szefa rządu.