A jednak dymisja! Theresa May ogłosiła swoją decyzję

Theresa May rezygnuje z pełnienia funkcji szefowej brytyjskiego rządu.

tym, że brytyjska premier Theresa May właśnie w piątek ogłosi dymisję, już wcześniej informował dziennik "Times". Teraz wszystko stało się jasne – szefowa rządu podała konkretne daty. Ta decyzja to pokłosie zamieszania związanego z brexitem. May będzie pełniła obowiązki szefowej rządu do czasu wyboru jej następcy.O tym, kto zmieni Therese May zdecyduje Partia Konserwatywna, która musi teraz jednocześnie wybrać swojego lidera. May przestanie nim być 7 czerwca.O swojej decyzji szefowa rządu poinformowała wygłaszając oświadczenie przy Downing Street 10. Podkreślała w nim, że zrobiła wszystko, aby wola mieszkańców Wielkiej Brytanii wyrażona w referendum brexitowym weszła w życie. Wyraziła także żal, że nie to się nie powiodło.Dymisja szefowej rządu to konsekwencja zamieszania wokół wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Izba Gmin już trzy razy odrzucała pomysły May, projekty ustawy, dotyczące brexitu. Do buntu doszło także w rządzie. Premier chciała aby parlament zgodził się z wynegocjowanymi przez nią w Brukseli ustaleniami. Zgodziła się także na ponowne referendum w sprawie wyjścia ze wspólnoty. Źródło: The Guardian