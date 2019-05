Emilia Clarke wkurzona na seksistów. Tłumaczy, dlaczego odrzuciła rolę w "50 twarzach Greya"

Emilia Clarke zdobyła sławę dzięki roli Daenerys Targaryen w "Grze o Tron". • Fot. 123rf / buzzfuss

wiazda "Gry o Tron" miała propozycję zagrania Anastasii Steele w filmie "Pięćdziesiąt twarzy Greya", jednak ostatecznie nie zdecydowała się na występ w ekranizacji popularnej książki. Jej decyzja miała związek z seksizmem. Brytyjska aktorka wypowiedziała się w serii nagrań "The Hollywood Reporter" na temat nagich scen w serialu HBO oraz możliwości wystąpienia w filmie o przystojnym miliarderze Christianie Greyu. Jak się okazało, oba wątki są ze sobą powiązane.– Ostatni raz byłam naga przed kamerą bardzo dawno temu, ale wciąż jest to jedyne pytanie, które mi się zadaje, tylko dlatego, że jestem kobietą – powiedziała Emilia Clarke – To jest wkurzające jak cholera i jestem już tym zmęczona, bo zrobiłam to tylko na potrzeby mojej postaci – podkreśliła.– Nie zrobiłam tego po to, żeby jakiś koleś mógł patrzeć na moje piersi, na miłość boską – zaznaczyła 32-letnia aktorka.Przyznała, że kiedy zaproponowano jej rolę Anastasii Steele, nie mogła jej przyjąć. – Zrobiłam kilka nagich scen i jestem zaszufladkowana na całe życie, więc jak mogłam się na to zgodzić, skoro cały film opiera się na zmysłowości, seksie i byciu nagim – dodała.Ostatecznie główną bohaterkę w ekranizacji "Pięćdziesięciu twarzy Greya" zagrała amerykańska aktorka Dakota Johnson.źródło: "Elle"