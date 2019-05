Wielkie zaskoczenie w Cannes! Tarantino i Almodóvar bez Złotej Palmy

Kadr z filmu "Parasite" nagrodzonego Złotą Palmą w Cannes. • Zrzut ekranu z YouTube.com / CJ ENTERTAINMENT

F

• YouTube.com / CJ ENTERTAINMENT





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ilm "Parasite" podbił serca nie tylko widzów, ale także jury konkursu w Cannes, które przyznało mu tegoroczną Złotą Palmę. Film południowokoreańskiego reżysera Bong Joon Ho nie był takim faworytem w konkursie jak "Ból i blask" Pedro Almodovara oraz "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino. Jednak jury postanowiło wyróżnić właśnie tę produkcję.Południowokoreański reżyser Bong Joon Ho – autor takich produkcji jak "The Host", "Okjy" i "Snowpiercer. Arka przyszłości" – zaskoczył krytyków i publiczność 72. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes swoim filmem "Parasite". To on został nagrodzony Złotą Palmą."Parasite" to czarna komedia, która opowiada historię dwóch rodzin. Pierwsza z nich mieszka w zakaraluszonej piwnicy. Druga w bogatej willi. Pierwsza zmaga się z bezrobociem, druga opływa w luksusie. Wraz z rozwojem akcji ta biedniejsza rodzina przy pomocy oszustw i intryg przenika do domu bogatych "burżujów" tworząc pewnego rodzaju alegorię współczesnego świata.Najwidoczniej pozostali dwaj faworyci do nagrody – "Ból i blask" Pedro Almodóvara oraz " Pewnego razu... w Hollywood " Quentina Tarantino – okazały się mniej atrakcyjne i zasługujące na wyróżnienie, niż produkcja Bong Joon Ho.Przypomnijmy, że w jury konkursu głównego znaleźli się: Alejandro González Iñárritu (przewodniczący), aktorki Elle Fanning i Maimouna N'Diaye, reżyserki i scenarzystki Kelly Reichardt i Alice Rohrwacher, twórca komiksów Enki Bilal oraz reżyserzy i scenarzyści Paweł Pawlikowski , Robin Campillo i Yorgos Lanthimos.