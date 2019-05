Lewandowski pisze swoją historię w Pucharze Niemiec. Polak pobił kolejny rekord

Robert Lewandowski z Pucharem Niemiec. • Fot. Instagram.com / Robert Lewandowski

obert Lewandowski po świetnym występie podczas finału Pucharu Niemiec, stał się najskuteczniejszym zagranicznym zawodnikiem Bayernu Monachium w całej historii tych rozgrywek. Polak do swojego wyniku w klasyfikacji strzelców dołożył dwie bramki, co daje mu ósmą pozycję.Gerd Mueller , Dieter Mueller, Hans Fischer, Manfred Burgsmueller, Hannes Loehn, Manfred Burgsmueller, Klaus Allofs, Ronnie Wiem i Robert Lewandowski – tak przedstawia się pierwsza ósemka zawodników niemieckiej Bundesligi, którzy zdobyli najwięcej goli w Pucharze Niemiec.Polak zgromadził ich aż 33. Podczas sobotniego finału Pucharu Niemiec, który jego Bayern Monachium wygrał z RB Lipsk 3:0, Lewandowski dołożył dwa trafienia. Pierwsze padło w 29. minucie spotkania.Zawodnik posłał piłkę do siatki głową po dośrodkowaniu Alaby.Na drugi gol Polaka trzeba było poczekać aż do 85. minuty meczu. Lewandowski doskonale wykorzystał przechwyt i długie podanie. Wygrał pojedynek biegowy z Dayotem Upamecano i wybiegł sam na sam z bramkarzem, którego pokonał efektowną podcinką.Bayern Monachium zdobył po raz kolejny Puchar Niemiec, a polski napastnik zapisał się złotymi literami w historii tych rozgrywek. Stał się najskuteczniejszym zagranicznym zawodnikiem Bayernu Monachium w Pucharze Niemiec.Nic dziwnego, że niemiecki "Bild" nagrodził Polaka najwyższą notą po tym spotkaniu. Jeśli Lewandowski zostanie na następny sezon w Bayernie, to nie jest wykluczone, że może swoją pozycję na liście strzelców poprawić. W końcu brakuje mu tylko trzech goli, żeby wyprzedzić kolejnego w klasyfikacji – Ronniego Wiema.