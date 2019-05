Czy zabraliście już swoje dzieci na wybory? Z pewnością zrobi to Robert Janowski

Robert Janowski na pewno pójdzie na wybory razem ze swoimi dziećmi. • Fot. Instagram.com / jan.owski

ybory do Parlamentu Europejskiego to idealna okazja, żeby pokazać swoim dzieciom demokrację w praktyce. Przekonali się o tym Robert Janowski i Bartłomiej Kasprzykowski, którzy tak jak inni wyborcy zadeklarowali udział w akcji naTemat #ZabierzDzieckoNaWybory."Nasze dzieci powinny wiedzieć, jak korzystamy z naszego prawa do wyboru. Dajmy im dobry przykład. To Ich przyszłość wybieramy" – napisał na Twitterze aktor Bartłomiej Kasprzykowski.On także, podobnie jak Dorota Wellman, Joanna Przetakiewicz, Marcin Meller , Beata Tadla, Jarosław Kuźniar, Agnieszka Grochowska, Agata Młynarska, Natalia Lesz i Justyna Steczkowska przyłączył się do naszej akcji #ZabierzDzieckoNaWybory.Podobny przykład swoim dzieciom postanowił dać dziennikarz i prezenter Robert Janowski wraz ze swoją żoną.Ale akcja #ZabierzDzieckoNaWybory to nie tylko gwiazdy i znane twarze. To także deklaracje i udział w wyborach wielu Polek i Polaków, którzy z chęcią wezmą w niedzielę swoje pociechy do lokali wyborczych.Udział w naszej akcji jest banalnie prosty. Wystarczy wrzucić w mediach społecznościowych post z hashtagiem #ZabierzDzieckoNaWybory i z krótkim opisem, dlaczego warto zabrać ze sobą swoje pociechy do lokalu wyborczego. Potem już tylko najprzyjemniejsza część, czyli realizacja swojej deklaracji i masa satysfakcji z danego rodzicielskiego przykładu!