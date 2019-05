Znany dziennikarz spędzi wybory w szpitalu. "Zagłosujcie za mnie. Im Was więcej, tym lepiej"

Dziennikarz Jacek Nizinkiewicz zwrócił się z wyborczym apelem do internautów. • fot. Grzegorz Bukala / Agencja Gazeta

acek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej" niespodziewanie nie może zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wszystko dlatego, że jego córka trafiła do szpitala, a on przy niej czuwa. "Jeśli możecie, to zagłosujcie za mnie" – apeluje dziennikarz na Twitterze.Informacją, że nie uda mu się wziąć udziału w wyborach, Jacek Nizinkiewicz podzielił się po południu na Twitterze. Okazało się, że do szpitala niespodziewanie trafiła jego córka. "Będzie dobrze, ale nie wiadomo kiedy wyjdziemy" – zaznacza Nizinkiewicz.Dziennikarz apeluje, by ze swojego prawa wyborczego skorzystali internauci. "Jeśli możecie, to zagłosujcie za mnie. Im Was więcej, tym lepiej. Dzięki" – pisze. Jego tweet doczekał się wielu odpowiedzi z życzeniami zdrowia dla córki i zapewnień, że internauci zadbają o wysoką frekwencję.W poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja wyniosła 23,83 proc. To znaczy, że do lokali wyborczych poszedł mniej niż 1 na 4 wyborców.Tymczasem w obecnych wyborach zapowiada się na frekwencyjny rekord . Do godziny 12:00 zagłosowało 14,39 proc. uprawnionych, czyli niemal dwa razy więcej niż o tej samej porze w poprzednich wyborach.Pytanie brzmi, czyj elektorat się zmobilizował i czy na rezultaty wpłynie popołudniowa fala wyborców. Głosowanie trwa do godziny 21:00.