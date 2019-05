Wiceszef służb też już zna wyniki wyborów do PE? Opublikował wymowny wpis na Twitterze

Wiceminister Maciej Wąsik przed zakończeniem ciszy wyborczej zasugerował, że zna wyniki wyborów. • fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

olejny polityk związany z obozem władzy sugeruje na Twitterze, że zna wyniki wyborów, które jeszcze się nie zakończyły. Po ministrze Jarosławie Gowinie głos zabrał Maciej Wąsik, zastępca koordynatora ds. służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.Lokale wyborcze zamykają się o 21:00, ale zastępca koordynatora służb specjalnych już o 19:27 zamieścił na Twitterze wpis, w którym sugeruje, że wie kto wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego. "Ludzi dobrej woli jest więcej! Sporo więcej!" – napisał.Pod jego wpisem pojawiło się wiele komentarzy. "Cieszę się"; "Pistacje"; "Panie Maćku, oby" – odpowiadają Wąsikowi użytkownicy Twittera.Na temat wyników trwających wyborów głos zabrał też minister Jarosław Gowin. "Jeśli się wszystko potwierdzi, to będzie to zasłużona kara za gdańską tzw. Paradę Równości" – napisał członek rządu PiS na Twitterze.