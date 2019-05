Gowin już wie, kto wygra wybory? "Zasłużona kara za gdańską tzw. Paradę Równości"

Minister Jarosław Gowin z rządu PiS sugeruje że wie, kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego. • fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

icepremier Jarosław Gowin już wie, kto wygra wybory europejskie? Może o tym świadczyć wpis, który przed godz. 19:00 zamieścił na Twitterze. Szef resortu nauki w rządzie PiS napisał, że "jeśli wszystko się potwierdzi" wymierzona zostanie "zasłużona kara" za Paradę Równości w Gdańsku.Do godziny 21:00 zgodnie z prawem obowiązuje cisza wyborcza, jednak już Jarosław Gowin sugeruje internautom, kto ma zwyciężyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego . Polityk napisał, że "jeśli się wszystko potwierdzi, to będzie to zasłużona kara za gdańską tzw. Paradę Równości".Na odzew internautów nie trzeba było długo czekać. "Rozumiem, że idzie hossa na pistacje?" – pyta w mało zawoalowany sposób Wojtek. "Miejmy nadzieję, Panie Premierze!" – komentuje Daniel. "Trzymam kciuki, oby!" – wtóruje Janusz.Jednak nie wszyscy z równym entuzjazmem przyjęli wpis członka rządu PiS. "Skąd zna Pan wyniki? To jest legalne?! Przypominam, że pan jest ministrem polskiego rządu! Więc proszę o powściągliwość!" – apeluje Aleksandra. "Wynik będzie można zobaczyć, jak ludzie zaczną wracać z ciepłego weekendu do miast..." – ocenia Maciej.