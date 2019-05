Szaleństwo w sztabie PiS. Kaczyński reaguje na zwycięstwo: Musimy podołać!

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, po zwycięstwie w wyborach do PE • Fot. PiS





42,4 proc. Polaków biorących udział w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego poparło zjednoczoną pod skrzydłami PiS prawicę. W sztabie tej formacji przy Nowogrodzkiej w Warszawie zwycięstwo to przyjęto wybuchem radości.– Dziękuję tym wszystkim ,którzy przez cały ten czas z ogromnym wysiłkiem nie rezygnowali, pracowali i jeszcze raz pracowali – mówił Jarosław Kaczyński, który swe przemówienie zaczął już sekundę po ogłoszeniu wyników. – Dziś jest bardzo ważny dzień, trzeba go docenić – dodał.Szybko prezes Prawa i Sprawiedliwości przeszedł jednak do mobilizowania działaczy na wybory do Sejmu i Senatu, które odbędę się już jesienią. – Trzeba pamiętać, że rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny na jesieni – stwierdził Kaczyński. Musimy wygrać! To ogromne wyzwanie, musimy mu podołać! – podkreślił.Już na długo przed ogłoszeniem wyników na Nowogrodzkiej skandowano "Jarosław! Jarosław!". Ta radość potwierdzała wcześniejsze spekulacje o zwycięstwie obozu "dobre zmiany", którymi na Twitterze dzielili się wicepremier Jarosław Gowin Przypomnijmy, iż to już kolejne z rzędu wybory, które wygrywa ją kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia połączonych pod szyldem Zjednoczonej Prawicy. W 2015 roku formacja ta wygrała wybory prezydenckie i parlamentarne, a w roku 2018 wybory samorządowe.O tym wpisem na Twitterze przypomniał premier Mateusz Morawiecki. "Historyczny wynik PiS w wyborach do Europarlamentu i piąte zwycięstwo z rzędu są najlepszym dowodem, że Polacy chcą dobrej zmiany nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dziękuję kandydatom i wolontariuszom, bez których nie byłoby tej wygranej. Zrobiliśmy to" – napisał premier.