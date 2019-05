W wyborach do Parlamentu Europejskiego głosował co drugi Europejczyk. • fot. aksoys / 123RF

I

le osób w 27 krajach UE (bez Wielkiej Brytanii) głosowało w wyborach europejskich? Parlament Europejski właśnie ogłosił, że głos oddało 51 proc. uprawnionych. To najwyższa frekwencja od 1994 roku.Jak podkreśla "The Guardian", wyniki dotyczą frekwencji w UE z wyłączeniem Wielkiej Brytanii. Jej rezultat może uplasować aktywność wyborczą w całej Unii w przedziale 49-52 proc. W Polsce do godziny 17:00 frekwencja wyborcza wyniosła 32,51 proc. To niemal dwa razy więcej niż było o tej porze w poprzednim głosowaniu europejskim w 2014 roku.