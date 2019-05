Wiemy, kto wybiera się do Brukseli. Oto lista europosłów z Koalicji Europejskiej

Zgodnie z sondażem Koalicja Europejska wyśle do Brukseli 22 eurodeputowanych. • Fot. Facebook / Platforma Obywatelska

godnie z wynikami exit poll z sondażu Ipsos dla TVN24 Koalicja Europejska zajęła drugie miejsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego z nieznaczną stratą do PiS. Poparcie rzędu 39,1 proc. przekłada się na 22 mandaty. Już wiemy, kto z Koalicji Europejskiej wchodzi do europarlamentu.Jak podaje TVN24, z Koalicji Europejskiej spokojni o swój mandat mogą być Jerzy Buzek, Janina Ochojska, Róża Thun, Bartosz Arłukowicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Magdalena Adamowicz, Danuta Hubner, Radosław Sikorski, Marek Belka, Ewa Kopacz, Leszek Miller, Adam Jarubas, Tomasz Frankowski, Krzysztof Hetman, Jarosław Kalinowski, Andrzej Buła, Jan Olbrycht oraz Elżbieta Łukacijewskia.To 18 z 22 mandatów. Zostają cztery miejsca, które najprawdopodobniej przypadną Januszowi Lewandowskiemu, Bogusławowi Liberadzkiemu, Kamili Gasiuk-Pihowicz oraz Markowi Baltowi.Przypomnijmy, że całe wybory według sondażu exit poll z niewielką przewagą wygrało Prawo i Sprawiedliwość . Cieszy także rekordowa w Polsce frekwencja . Znamy ponadto sondażowy podział mandatów źródło: TVN24