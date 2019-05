Wielki wynik Magdaleny Adamowicz. Żona zmarłego prezydenta Gdańska wygrała wybory w tym mieście

Magdalena Adamowicz wygrała wybory w Gdańsku. • Fot. Facebook.com/adamowicz.magdalena

D

la wielu jej start w wyborach był niespodzianką, ale koniec końców Magdalena Adamowicz zdecydowanie wygrała w Gdańsku. Według sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos wdowa po Pawle Adamowiczu zdobyła 200 tysięcy głosów.To oczywiście na razie wyniki sondażowe, ale jest już pewne, że Magdalena Adamowicz dostanie się do europarlamentu. Dodajmy, że nowa eurodeputowana nie była "jedynką" na liście Koalicji Europejskiej w okręgu pomorskim. Pierwsze miejsce miał Janusz Lewandowski, który także wchodzi do Parlamentu Europejskiego.Dodajmy, że Koalicja Europejska w ogóle zdecydowanie wygrała wybory do europarlamentu w okręgu pomorskim z poparciem (sondażowym) 51,8 proc. Dla porównania PiS poparło 32,3 proc. wyborców.Całe wybory według sondażu exit poll z niewielką przewagą wygrało Prawo i Sprawiedliwość . Cieszy także rekordowa w Polsce frekwencja . Znamy ponadto sondażowy podział mandatów źródło: TVN24