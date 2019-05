Skupiliśmy się na wynikach wyborów w Polsce, a w Niemczech szok. Ten wynik to poważny sygnał

CDU w odwrocie, w dwóch landach wybory do PE wygrała Alternatywa dla Niemiec. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

uż za Odrą powyborczy poranej przynosi bardzo niepokojące informacje. W Brandenburgii i Saksonii wybory wygrała Alternatywa dla Niemiec. A to nie koniec złych wiadomości."A tymczasem tuż za zachodnią granicą - Alternatywa dla Niemiec wygrywa w wyborach europejskich w Brandenburgii i Saksonii, w wyborach na nadburmistrza Görlitz zaś jej kandydat zdobywa ponad 36 proc. i powalczy w drugiej turze z kandydatem CDU. Brrr" – napisał na Twitterze Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego dziennika "Rzeczpospolita". Alternatywa dla Niemiec to ugrupowanie populistyczne, eurosceptyczne i antyislamskie.Niemieckie landy Brandenburgia czy Saksonia nie są jednak wyjątkiem na mapie Europy. Nacjonalistyczna partia Marine Le Pen wygrała we Francji, we Włoszech wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała Liga Północna Matteo Salviniego . W Polsce najwięcej głosów zdobyła Beata Szydło, której jedną z pierwszych decyzji jako premier polskiego rządu było wyprowadzenie unijnych flag z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.