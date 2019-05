Jednym zdaniem Schetyna ośmieszył całą KE. Tak ma wyglądać plan na walkę z PiS

Grzegorz Schetyna mówi, że Koalicja Europejska ma plan na walkę z PiS. Tylko ten plan... trzeba znaleźć. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

rzegorz Schetyna, mimo porażki w wyborach do PE, nie traci optymizmu. Lider PO w TVN24 zapewnił, że jest pomysł na pokonanie PiS. W wypowiedziach polityka można się jednak pogubić, bowiem dodał, że plan, który ma już być gotowy, trzeba najpierw… znaleźć. Grzegorz Schetyna nie ma wątpliwości – jego zdaniem Koalicja Europejska zrobiła wszystko co mogła w wyborach do PE, ale "trzeba zrobić jeszcze dużo więcej". – Musi być dobry pomysł polityczny, musi być mobilizacja wyborców Koalicji Europejskiej jeszcze większa, dużo większa niż teraz – wskazywał szef PO.Polityk w TVN24 był pytany także, czy przedstawiciele Koalicji Europejskiej mają pomysł, jak pokonać PiS. Z tego wątku Schetynie nie udało się skutecznie wybrnąć. Odpowiedział, że "ten pomysł jest, tylko trzeba go dobrze znaleźć i wiedzieć, z kim go szukać".Schetyna w nawiązaniu do październikowych wyborów ocenił, że to już będzie "walka o wszystko". – W październiku się rozstrzygnie los Polski na dekady. Jeżeli nie będziemy w porozumieniu, to po prostu przegramy - ostrzegał przedstawiciel opozycji.Z najnowszych danych wynika, że w niedzielnych wyborach do PE Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 45,6 proc. głosów. Koalicja Europejska zajęła drugie miejsce z wynikiem 38,3 proc.źródło: TVN24